بركة: “نمتلك 1800 كلم من الطرق السيارة.. وتلعب دورا مهما في التنمية”

هبة بريس - لبنى ابروك

أبرز وزير التجهيز والنقل، نزار بركة، أهمية الطرق السيارة بالمغرب في المساهمة في التنمية وكذا فك العزلة.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، أن المغرب يمتلك 1800 كلم من الطرق السيارة، مشيرا إلى أن هذه الطرق السيارة تلعب دورا مهما بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا في تقريب الجهات والعمل على تطوير تنميتها.

وأضاف الوزير قائلا “اليوم لدينا تصور ينطلق من البرنامج الحكومي الذي يهدف لتقليص الفوارق الاجتماعية، وبالتالي فالربط بين الجهات يعد من النقاط الأساسية التي ينبغي العمل عليها.”

وتابع بركة، أن هناك العديد من المحاور في طور الانجاز، مثل تثليت الطريق السيار بين البيضاء برشيد على طول 20 كلم، وتثليت الطريق السيار مدار الدار البيضاء على طول 30 كلم، بالإضافة إلى الطريق السيار بين تيط مليل برشيد على طول 30 كلم.

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