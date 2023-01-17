الوزيرة نادية فتاح تترأس اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد

هبة بريس - الرباط

ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية يوم الثلاثاء 17 يناير2023 اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.

وفي كلمتها الافتتاحية، تقدمت رئيسة الدورة بالشكر لأعضاء المجلس ولهيئات الحكامة على مواكبة عمل الصندوق في تنزيل مخطط عمله الاستراتيجي وتحسين أدائه مما يساهم في تعزيز نظام حكامة المؤسسة سيما بعد انتقالها إلى المراقبة المواكبة.

وفيما يخص الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية، أكدت الوزيرة على التزام الحكومة بتنزيل هذا الورش بتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يضمن استمرارية وديمومة التوازنات المالية للأنظمة والحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين.

كما أشارت إلى ما تم إقراره في إطار قانون المالية لسنة 2023 بخصوص الرفع من الإعفاء الضريبي المطبق على المعاشات ليصل إلى 70% عوض 60%، هذا الإجراء الذي سيمكن من تحسين معاش حوالي 171.000مستفيدا بالصندوق.

وخلال هذا الاجتماع، أشاد المجلس بالمؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها سواء على مستوى إنجازات برنامج عمل الصندوق أو التزاماته المدرجة في عقد البرنامج المبرم مع الدولة، مما انعكس إيجابا على مستوى أدائه وجودة خدماته.

وبعد دراسته للنقاط الواردة بجدول أعمال هذه الدورة، صادق المجلس الإداري على ميزانية وبرنامج عمل الصندوق لسنة 2023 وعلى جميع مشاريع القرارات المعروضة عليه.

واختتمت أشغال هذه الدورة برفع رئيس المجلس برقية ولاء وإخلاص إلى الملك محمد السادس.

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