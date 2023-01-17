في دورته العاشرة..نجوم الفن المغربي يشاركون في “قفطان مازاغان”

2023-01-17 / 15:05
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القسم الفني

نُظِّمت التظاهرة الفنية الخاصة بقفطان مازاغان في دورتها العاشرة يوم السبت 14 يناير 2023 بمنتجع مزاغان بالجديدة بمشاركة مصممين من المغرب وخارجه.

وتعتبر تظاهرة قفطان مازاغان” تظاهرة تراثية من تنظيم جمعية الأيادي البيضاء” ودار أميرة الرائدة في عالم الأثواب ومنتجع مازاغان الشريك الرسمي للتظاهرة.

ويسعى المنظمون إلى جعل هذا الحدث السنوي فرصة لتسليط الضوء على القفطان المغربي باعتباره تراثا مغربيا أصيلا وجزء لا يتجزأ من الثقافة المغربية والتعريف به للإرتقاء بمكانته العالمية.

وعرفت هذه الدورة مشاركة نخبة من المصممين المغاربة على رأسهم سليمة البوسوني، فاطمة الغريب منى جلال منصور زينب الحمودي، شيماء الادريسي مليكة موزبين كريمة العلوي سهام ريتال.

و شارك في إنجاح هذه التظاهرة كل من الفنانة الشعبية الداودية و إيهاب أمير و سليم كرافاطا.

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