5 لاعبين مغاربة ضمن التشكيلة المثالية الإفريقية لسنة 2022

هبة بريس

اختار الاتحاد الدولي للتأريخ والاحصاء خمسة لاعبين مغاربة ضمن التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين في القارة الافريقية لسنة 2022 .

وضمت هذه التشكيلة ياسين بونو في حراسة المرمى، وأشرف حكيمي ورومان غانم سايس في مركز الدفاع ، وسفيان أمرابط وعز الدين أوناحي في خط الوسط.

وجاء اختيار اللاعبين المغاربة بعد تألقهم في كأس العالم « قطر 2022″، وبلوغهم نصف النهائي، كأول منتخب عربي وافريقي يصل لهذا الدور.

وفي ما يلي التشكيلة المثالية الافريقية للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء:

– حراسة المرمى: ياسين بونو (المغرب)

– الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب) – خاليدو كوليبالي (السنغال) – رومان سايس (المغرب) – علي معلول (تونس)

– خط الوسط: سفيان أمرابط (المغرب) – عز الدين أوناحي (المغرب) – محمد قدوس (غانا)

– الهجوم: محمد صلاح (مصر) – ساديو ماني (السنغال) – فانسنت أبو بكر (الكاميرون)

وكان الاتحاد الدولي للتأريخ والاحصاء قد اختار الأسبوع الماضي الظهير الأيمن أشرف حكيمي ، الذي خاض مع المنتخب الوطني المغربي نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 ، ضمن التشكيلة المثالية لسنة 2022 .

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