كأس إفريقيا 2025.. هؤلاء هم 24 عضوا الذين سيصوتون لاختيار البلد المنظم

هبة بريس ـ رياضة

يدور صراع كبير في كواليس الكاف بخصوص هوية البلد الذي سينظم بطولة إفريقيا 2025، حيث سبق و أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية للدول التي وضعت ملف ترشحها لاستضافة “كان 2025”.

و شملت القائمة النهائية للراغبين في احتضان البطولة القارية ست ملفات، يتقدمها الملف المغربي بالإضافة لكل من السنغال و زامبيا و جنوب إفريقيا و ملف ثنائي مشترك بين دولتي نيجيريا والبنين ثم الجزائر.

و شرعت لجنة معاينة المرافق التابعة للكاف في زياراتها الميدانية لهذه الدول منذ تاريخ 5 يناير و هي الزيارات التي ستستمر إلى غاية العشرين من نفس الشهر، على أن يتم إعلان الدولة المستضيفة في العاشر من فبراير.

و بخصوص عملية التصويت لاختيار البلد المنظم، فقوانين الكاف تفيد بأن أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي و عددهم 24 عضوا هم من يصوتون، حيث يحتسب لكل واحد منهم صوت واحد، و في حالة التساوي في الأصوات فصوت رئيس الكاف يحسم الكفة و يعتبر بصوتين.

و سيصوت لاختيار البلد المنظم لكان 2025 كل من الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي باعتباره رئيسا للكاف، و نوابه الخمسة وهم السنغالي أوغستين سانغور و الموريتاني أحمد يحيى و الجيبوتي سليمان حسن وابيري و الكاميروني سيدو مبومبو نجويا و كنيزات إبراهيم من جزر القمر.

و فضلا عن نواب الرئيس، سيصوت كذلك باقي أعضاء المكتب التنفيذي و هم المغربي فوزي لقجع و المصري هاني أبو ريدة و النيجيري أماجو ميلفين بينيك و إيشا جوهانسون من سيراليون و الأوغندي مويس حاسيم ماكوكو و البوركينابي سيطا سانغاري.

كما سيصوت كذلك كل من محمد علي سمير صبحة من جزر موريس و عبد الحكيم الشلماني من ليبيا و بيير ألان مونغينغي من الغابون و الصومالي عبد الغني سعيد العرب و البوتسواني ماكلين كورطيز ليتشويتي.

فضلا عن ذلك سيصوت أيضا ماموتو توري من مالي و البنيني ماتوري دي شاكوس و دجيبريلا هيما حاميدو من النيجر و التونسي وديع الجري و مصطفى ايشولا راجي من ليبيريا و إيلفيس شيتي من السيشل ثم فيرون موزينغو أومبا من الكونغو الديمقراطية.

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