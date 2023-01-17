وهبي: “اللي محكوم بأقل من عامين يقدر يشري حبسو بالفلوس”

2023-01-17 / 13:42
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هبة بريس - الرباط

بعد ضجة مباراة المحاماة والتصريحات التي أعقبتها، خرج وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتصريح جديد أثار من خلاله جدلا واسعا.

وهبي، كشف في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن العقوبات البديلة للسجن التي سيتضمنها القانون الجنائي أو قانون مستقل.

وبالنسبة للكبار، أفاد وهبي، أنه “إذا عوقب الشخص بجريمة أقل من سنتين يمكن مقابل الدخول السجن أن يؤدي ثمنها للدولة.”

وأضاف وهبي، أن “ثمن السجن” يتراوح بين 100 و2000 درهما كبديل عن قضاء العقوبة السجنية.

وفي سياق متصل، ذكر الوزير، أن وزارته منعت إيداع الطفل الذي يبلغ 15 سنة السجن، واستبدلت ذلك بقيامه بأشغال عامة”

وأكد ذات المتحدث، على أن وزارته تعتبر أن سن الرشد الجنائي في 18 سنة، مشيرا الى أن العقوبات البديلة تهم الطفل والحدث والشخص الذي لا يتجاوز سن معين حفاظا عليه”.

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‫22 تعليقات

  1. الدوله قریبا ستعلن افلاسها وهم الان یسارعون الزمن لملٸ الخزینه کیفما کان لینهبوا کیفما شاٶوا تبا لهم

  2. بطبيعة الحال الخزينة غادي تعمر والحبّاسا غادي يدصروا ويولي بنادم يكريسي بالعلالي ولاعطاوه غادي يعطيوه عام ونص ويعطي 2000 درهم وييخروج يضرب بوطابل ويبيعو وعاود يخروج آش هاد الحماق آالسي وهبي الناس وهبهوم الله العقل ونتا الله واعلم

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