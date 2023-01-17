وهبي: “اللي محكوم بأقل من عامين يقدر يشري حبسو بالفلوس”

2023-01-17 / 13:42
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هبة بريس - الرباط

بعد ضجة مباراة المحاماة والتصريحات التي أعقبتها، خرج وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتصريح جديد أثار من خلاله جدلا واسعا.

وهبي، كشف في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن العقوبات البديلة للسجن التي سيتضمنها القانون الجنائي أو قانون مستقل.

وبالنسبة للكبار، أفاد وهبي، أنه “إذا عوقب الشخص بجريمة أقل من سنتين يمكن مقابل الدخول السجن أن يؤدي ثمنها للدولة.”

وأضاف وهبي، أن “ثمن السجن” يتراوح بين 100 و2000 درهما كبديل عن قضاء العقوبة السجنية.

وفي سياق متصل، ذكر الوزير، أن وزارته منعت إيداع الطفل الذي يبلغ 15 سنة السجن، واستبدلت ذلك بقيامه بأشغال عامة”

وأكد ذات المتحدث، على أن وزارته تعتبر أن سن الرشد الجنائي في 18 سنة، مشيرا الى أن العقوبات البديلة تهم الطفل والحدث والشخص الذي لا يتجاوز سن معين حفاظا عليه”.

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‫16 تعليقات

  1. ذكر العلماء أن يحيى بن يحيى الليثي صاحب مالك أفتى أمير الأندلس بالصيام في كفارة الجماع في رمضان ولم يخير بين العتق والصيام والإطعام كما في المذهب المالكي، فسأله الحاضرون من الفقهاء لم لم يفته بالتخيير، فقال ما معناه: أنه إذا لم يلزم بالصيام فإنه سيجامع مرة أخرى ويطعم، والإطعام لا يكلفه شيئاً بخلاف الصيام فإنه يرهقه ويتعبه فينزجر به.

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  2. السيد وهبي يريد ان يمنح الحرية لتجار المخدرات وناهبي المال العام والمختلسون

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  10. لي سرق البنك هنية خلص او خرج هدا القانون صالح الاغنياء غدي ادخل الحبس الفقير تشجيع الاجرام

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