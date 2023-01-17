انتحال صفة شرطي بابن سليمان تطيح بشخص

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الشرطة القضائية بمدينة بنسليمان، تمكنت من توقيف من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وانتحال صفة ينظمها القانون، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

وأضافت ذات المصادر، أن مصالح الشرطة بالمدينة ذاتها، كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تقدم شخصين يمتهنان الرقية الشرعية بشكاية يتهمان فيها المشتبه فيه بانتحال صفة شرطي وتعريضهما للابتزاز، بدعوى أنهما في حالة خلاف مع القانون، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه بمدينة سطات.

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