بنك المغرب: الدرهم يرتفع بنسبة 1,09% مقابل الأورو

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 1,09 في المئة مقابل الأورو، و2,20 في المئة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 يناير الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار البنك المركزي إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 333,9 مليار درهم بتاريخ 6 يناير، أي بانخفاض بنسبة 0,8 في المئة من أسبوع لآخر، وارتفاع نسبته 1,2 في المئة على أساس سنوي.

وخلال الفترة ذاتها، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 101,9 مليار درهم، من بينها 56,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و21,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و23,8 مليار درهم على شكل قروض مضمونة طويلة الأجل.

وعلى مستوى السوق البين-بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,6 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المئة في المتوسط.

كما ضخ البنك، خلال طلب عروض بتاريخ 12 يناير (تاريخ الاستحقاق 12 يناير)، ما مجموعه 48,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وأضاف بنك المغرب أنه على مستوى سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 4,4 في المئة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 6,9 في المئة، مبرزا أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات البناء ومواد البناء بنسبة 4,8 في المئة، والاتصالات بنسبة 4,5 في المئة، والبنوك بنسبة 4,1 في المئة.

وفيما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 549,4 مليون درهم، مقابل 1,3 مليار درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، بلغ متوسط الحجم اليومي 99,7 مليون درهم مقابل 186,5 مليون درهم، وبلغ مجموع المعاملات المنفذة على مستوى سوق الكتل 150,6 مليون درهم.

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