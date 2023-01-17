حيار: “هدفنا صفر طفل في الشارع.. وتدخلت شخصيا لحل عدد من الحالات”
هبة بريس - لبنى ابروك
أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والادماج الاجتماعي، عواطف حيار، أن وزارتها تسعى إلى محاربة ظاهرة أطفال الشوارع وتحقيق هدف “صفر طفل في الشارع”.
وقالت الوزيرة في لقاء صحفي عقد الاثنين، لتقديم الخطوط العريضة لاستراتيجية “جسر” وحصيلة السنة الانتدابية الأولى، “هذا ليس التزام وزاري فقط لكن التزام كأم”، مسترسلة بالقول “عدد من الحالات تدخلت بشكل شخصي لحلها، لكن لا يصعب أن أتدخل دائما لذلك سطرنا برنامجا يتضمن عددا من الإجراءات لمحاربة الظاهرة”.
ولفتت الوزيرة، إلى ضرورة دعم وحدة حماية الطفولة لضمان محاربة ظاهرة أطفال الشوارع، متحدثة في الوقت ذاته، عن خطة “الأسرة المستقبلة” التي تسعى من خلالها إلى تشجيع الأسر المغربية على استقبال أطفال متخلى عنهم لرعايتهم مقابل الحصول على دعم مالي شهري من الدولة.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1
0
6 تعليقات
تدخلت شخصيا!!!!!!
يا التواضع،
ههههههه ههههههه
اطفال الشوارع ذنبهم على المنادين بالعلاقات الفضائية لشعب جاهل، حتى ارجعوه لما قبل التاريخ، حتى الحيوانات تابى ان تترك ابنائها دون معيل، الا الاباء الذين ماتوا الله يرحمهم،
الان تشحتون و تطل بون الاحسان، ثم تطل بون الاحسان ايضا بمرضى السيدا، نتيجة اعمالكم
تدخلت شخصيا ماشاء
أطفال الشوارع أبائهم من اختاروا ذالك
أطفال الشوارع هي مخلفات الزنى
المغرب يخصه كل شيء لي هذا فقط
السلام عيكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛
والله رأيت بأم عيني، هذه الظاهرة هنا بمدينة أكادير، أطفال صغار على شكل مجموعات ومما زاد الطينة بلة، مصحوبين بأشخاص كبار يتعاطون للمخدرات والكحول وينامون بالشوارع عراة في هذا البرد ألقارص بل حتى الأشخاص المسنين هم أيضا عرضة للشارع هنا، خاصة بالليل تنخفض دراجات الحرارة. للأسف لا نرى مثل هاته الحالات بالخارج ونراها هنا عندنا كبلد إسلامي، حان الوقت أن تلتحم كل مكونات المجتمع من مجتمع مدني، من هيئات حكومية ذوي الاختصاص… للحد من هذه الظاهرة التي تلطخ سمعتنا الإنسانية كبلد إسلامي والله المستعان.