سلطات الدار البيضاء تشرع رسميا في حجز العربات المجرورة بالحيوانات
هبة بريس ـ الدار البيضاء
انطلقت رسميا عملية حجز العربات المجرورة بالحيوانات و التي كانت محط جدل في الآونة الأخيرة بعد قرار عمدة المدينة التي سبق و أكدت أنه لا يمكن التساهل مع تجول الحيوانات وسط مدينة تتطور يوما بعد آخر.
و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد أقدمت سلطات الدار البيضاء على عملية حجز عدد من العربات التي تجرها الدواب و ذلك بعد المهلة التي منحها مجلس المدينة للمعنيين بالأمر.
و انطلقت العملية في المرحلة الأولى بالشوارع الكبرى، حيث تم حجز عدد من العربات المجرورة بالحيوانات و التي تتسبب في عرقلة حركة السير و تم إيداعها بالمحاجز الجماعية في انتظار اتخاذ المتعين بخصوص الدواب المحجوزة.
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6 تعليقات
قرار جيد
على سلامتكم
اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات
العربات موسخة مدينة الدارالبيضاء
يجب منعهم من زمان
كارثه تلك العربات وفي مدينة كبيرة