سلطات الدار البيضاء تشرع رسميا في حجز العربات المجرورة بالحيوانات

2023-01-17 / 12:45
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

انطلقت رسميا عملية حجز العربات المجرورة بالحيوانات و التي كانت محط جدل في الآونة الأخيرة بعد قرار عمدة المدينة التي سبق و أكدت أنه لا يمكن التساهل مع تجول الحيوانات وسط مدينة تتطور يوما بعد آخر.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد أقدمت سلطات الدار البيضاء على عملية حجز عدد من العربات التي تجرها الدواب و ذلك بعد المهلة التي منحها مجلس المدينة للمعنيين بالأمر.

و انطلقت العملية في المرحلة الأولى بالشوارع الكبرى، حيث تم حجز عدد من العربات المجرورة بالحيوانات و التي تتسبب في عرقلة حركة السير و تم إيداعها بالمحاجز الجماعية في انتظار اتخاذ المتعين بخصوص الدواب المحجوزة.

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