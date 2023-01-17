سلطات الدار البيضاء تشرع رسميا في حجز العربات المجرورة بالحيوانات

2023-01-17 / 12:45
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

انطلقت رسميا عملية حجز العربات المجرورة بالحيوانات و التي كانت محط جدل في الآونة الأخيرة بعد قرار عمدة المدينة التي سبق و أكدت أنه لا يمكن التساهل مع تجول الحيوانات وسط مدينة تتطور يوما بعد آخر.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد أقدمت سلطات الدار البيضاء على عملية حجز عدد من العربات التي تجرها الدواب و ذلك بعد المهلة التي منحها مجلس المدينة للمعنيين بالأمر.

و انطلقت العملية في المرحلة الأولى بالشوارع الكبرى، حيث تم حجز عدد من العربات المجرورة بالحيوانات و التي تتسبب في عرقلة حركة السير و تم إيداعها بالمحاجز الجماعية في انتظار اتخاذ المتعين بخصوص الدواب المحجوزة.

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‫10 تعليقات

  7. الله يعطيهم الصحة، تعطلو بزاف في اتخاذ هدا القرار، علي جميع المدن ان تتخد نفس القرار ، يجب تشجيع واعفاء العربات الكهربائية والهيدروجينية من جميع الضرائب لمواكبة القرن 21.

  8. عطيو لهد الناس البديل فين بغيتو هد الناس امشيو انتم اللي تدفعو الشباب للهجرة والموت في البحر لانكم تقطعو ليهم طريقة العيش حسبي الله و نعمة الوكيل في هد الحكومة الفاشلة ,

  10. لكن يجب على مجلس المدينة احصاء أصحاب هذه العربات وتعويضهم ب(تريبورتورات). أو مساعدتهم بشراء تريبورتور لأن هذه العربات هي مصدر رزقهم

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