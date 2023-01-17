المغربي رضوان جيد ضمن قائمة حكام كأس العالم للأندية

هبة بريس

قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين الحكم الدولي المغربي رضوان الجيد ضمن قائمة الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي يحتضنها المغرب في الفترة الممتدة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

وتم اختيار رضوان جيد كحكم لتقنية الفيديو المساعد “الفار”، فيما يمثل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجزائريان مصطفى غربال ومقران غوراري وكذلك التونسي خليل حساني.

وكشفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم عن لائحة حكام المونديال والتي تضم 26 حكما ، من بينهم 6 حكام رئيسيين، و12 حكما مساعدا ، و8 حكام “الفار”، وذلك بالتعاون مع الاتحادات القارية .

وسيشارك الحكام الذين تم اختيارهم من قبل (الفيفا) في ورشة تحضيرية بالرباط يوم 27 يناير الجاري .

وكانت قرعة كأس العالم للأندية قد أسفرت عن مواجهة فريق الوداد الرياضي للهلال السعودي في ربع النهائي.

وسيلاقي الوداد الرياضي في حال تجاوزه للهلال السعودي، فلامينغو البرازيلي في نصف النهائي.

ويواجه الأهلي المصري، أوكلاند سيتي، وفي حال تخطى الفريق المصري، الفريق النيوزيلاندي، سيلتقي سياتل ساوندرز الأمريكي، في ربع النهائي الثاني.

وفي نصف النهائي الثاني، يواجه ريال مدريد الفائز من مباراة دور ربع النهائي الثاني.

يذكر أن نسخة كأس العالم للأندية ستعرف مشاركة الوداد الرياضي، ريال مدريد ، الأهلي المصري، الهلال السعودي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، فلامنغو البرازيلي ،سياتل ساوندرز الأمريكي.

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