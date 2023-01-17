تركي آل الشيخ: رونالدو سألني من الأفضل هو أم ميسي؟!

2023-01-17 / 11:04
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هبة بريس - وكالات

كشف تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي عن حوار دار بينه وبين نجم نادي النصر السعودي الجديد كريستيانو رونالدو حول الأفضل بين الأخير وبين الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

والتقى تركي آل الشيخ مع النجم البرتغالي، الأحد الفائت، ومنحه شارة قيادة فريق نجوم نادي النصر ونادي الهلال السعوديين في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في “كأس موسم الرياض”.

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية لقناة “روتانا خليجية”: “علاقتي قوية مع ميسي ورونالدو، لكن كريستيانو سألني سؤال، يريد أن يحرجني، قال لي: من الأعظم أنا أم ليونيل ميسي؟”، مضيفا: “قلت له لا أنت ولا ميسي، بالنسبة لي مارادونا”.

وتابع: “هذه حقيقة، أنتما غاليين علي، ومن أعظم اللاعبين، ولكن بالنسبة لي مارادونا، وهذه حقيقة وليس لكي أهرب من الإجابة على السؤال”.

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