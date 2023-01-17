مباريات اليوم.. الرجاء يستقبل مولودية وجدة في افتتاح الجولة الثالثة عشر
هبة بريس ـ رياضة
تنطلق عشية اليوم مباريات الجولة الثالثة عشر من البطولة الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول ة، حيث برمجت العصبة الاحترافية مبارتين هذا اليوم.
في اللقاء الأول، يستقبل نادي الرجاء الرياضي خصمه مولودية وجدة في قمة الجولة بداية من السادسة و الربع، و هو اللقاء الذي يتوقع أن يستقطب حضورا جماهيريا كبيرا.
في المباراة الثانية، اتحاد تواركة ظاهرة هذا الموسم، و بملعب مولاي الحسن بالرباط بداية من الثامنة و النصف ليلا يستقبل نهضة بركان في مقابلة يبحث من خلالها الفريقين عن النقاط الثلاث للاقتراب أكثر من صدارة الترتيب.
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10 تعليقات
Dima Raja
الرجاء سيفوز ان شاء الله
الرجاء فريق كبير
الرجاء نادي كبير
اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات
الرجاء رجاء الشعب
الرجاء فريق كبير
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
مبارة الرجاء صعبة
أنا وجدي ونݣولكم يا ودي ماتعاودش ݣاع تقيسو فلكورة يا المولودية راكو شوهتو مدينة وجدة.فريق المولودية ديال اليوم لا علاقة له بالمولودية ديال بكري.ملأحسن لعبو كرة اليد ولا كرة الطاولة لأن كرة القدم بعيدة عليكم بزاف.تحية من القلب للعالمي الرجاء.