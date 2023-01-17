مباريات اليوم.. الرجاء يستقبل مولودية وجدة في افتتاح الجولة الثالثة عشر

هبة بريس ـ رياضة

تنطلق عشية اليوم مباريات الجولة الثالثة عشر من البطولة الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول ة، حيث برمجت العصبة الاحترافية مبارتين هذا اليوم.

في اللقاء الأول، يستقبل نادي الرجاء الرياضي خصمه مولودية وجدة في قمة الجولة بداية من السادسة و الربع، و هو اللقاء الذي يتوقع أن يستقطب حضورا جماهيريا كبيرا.

في المباراة الثانية، اتحاد تواركة ظاهرة هذا الموسم، و بملعب مولاي الحسن بالرباط بداية من الثامنة و النصف ليلا يستقبل نهضة بركان في مقابلة يبحث من خلالها الفريقين عن النقاط الثلاث للاقتراب أكثر من صدارة الترتيب.

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