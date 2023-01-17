نشرة إنذارية: أمطار قوية وتساقطات ثلجية من الثلاثاء إلى الخميس

2023-01-17 / 10:55
0
هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية (من 25 إلى 60 ملم)، وتساقطات ثلجية محليا كثيفة على ارتفاع 900 متر (من 10 إلى 60 سم) مرتقبة ابتداء من اليوم الثلاثاء 17 يناير وإلى غاية بعد غد الخميس بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن تساقطات مطرية قوية (من 30 إلى 60 ملم) مرتقبة بكل من طنجة- أصيلة والعرائش والحسيمة والفحص- أنجرة وتطوان ووزان وشفشاون، ابتداء من الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء وإلى غاية السادسة من صباح يوم غد الأربعاء.

وأضافت أن أمطارا قوية (من 25 إلى 40 ملم) مرتقبة أيضا غدا الأربعاء ابتداء من منتصف الليل وإلى غاية منتصف النهار بكل من تازة وإفران وصفرو وفاس، مع تسجيل هبات رياح قوية نسبيا (من 60 إلى 75 كلم في الساعة) بالريف والأطلس المتوسط والشرق.

وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرة من مستوى يقظة برتقالي، إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية محليا كثيفة ابتداء من منتصف ليلة الأربعاء وإلى غاية السادسة من صباح يوم الخميس، حيث ستتراوح مقاييسها ما بين 10 و 30 سم بكل من الحسيمة وميدلت وتاوريرت وجرادة وبني ملال وأزيلال وتنغير وورزازات، وما بين 30 و 60 سم بكل من إفران وصفرو وبولمان وخنيفرة وجرسيف وتازة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المتابعات القضائية غير المسبوقة للصحفيين بالجديدة يؤسس لوضع خطير قد لا يمكن التحكم فيه

المتابعات القضائية غير المسبوقة للصحفيين بالجديدة يؤسس لوضع خطير…

2023-01-17 / 14:14
Photo of وهبي: “اللي محكوم بأقل من عامين يقدر يشري حبسو بالفلوس”

وهبي: “اللي محكوم بأقل من عامين يقدر يشري حبسو…

2023-01-17 / 13:42
Photo of انتحال صفة شرطي بابن سليمان تطيح بشخص

انتحال صفة شرطي بابن سليمان تطيح بشخص

2023-01-17 / 13:29
Photo of حيار: “هدفنا صفر طفل في الشارع.. وتدخلت شخصيا لحل عدد من الحالات”

حيار: “هدفنا صفر طفل في الشارع.. وتدخلت شخصيا لحل…

2023-01-17 / 11:43
Photo of إقبال قياسي.. عدد زوار المتحف الوطني للحلي يناهز 40 ألف زائر 

إقبال قياسي.. عدد زوار المتحف الوطني للحلي يناهز 40…

2023-01-17 / 09:48
Photo of طقس الثلاثاء.. سماء ممطرة بمعظم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. سماء ممطرة بمعظم مناطق المملكة

2023-01-17 / 09:06
Photo of المكان الطبيعي للأطفال والمسنين هو الأسرة”.. حيار تكشف عن خطة “الأسرة المستقبلة”

المكان الطبيعي للأطفال والمسنين هو الأسرة”.. حيار تكشف عن…

2023-01-16 / 23:04
Photo of “الأوقاف” تخصص اعتمادات مالية لمأاعدة الجمعياحت المهتمة بالتأطير الديني

“الأوقاف” تخصص اعتمادات مالية لمأاعدة الجمعياحت المهتمة بالتأطير الديني

2023-01-16 / 22:36
Photo of حيار تستعرض الخطوط العريضة لاستراتيجية “جسر” وتبزر حصيلة السنة الأولى

حيار تستعرض الخطوط العريضة لاستراتيجية “جسر” وتبزر حصيلة السنة…

2023-01-16 / 21:53
Photo of عمان تبعد البحرين من كأس الخليج وتلاقي العراق بالنهائي

عمان تبعد البحرين من كأس الخليج وتلاقي العراق بالنهائي

2023-01-16 / 21:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق