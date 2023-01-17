بحضور رياض مزور.. إعطاء انطلاقة توسعة مصنع “الدار البيضاء للطيران”

هبة بريس - اقتصاد

أعطت مجموعة فيجياك آيرو Figeac Aero ، يوم أمس الإثنين 16 يناير 2023، انطلاقة أشغال توسعة مصنع فرعها “الدار البيضاء للطيران “بمنطقة القطب التكنولوجي لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والرئيس المدير العام لمجموعة فيجياك آيرو، جون كلود مايار Jean-Claude Maillard، ورئيس شركة سافران ناسيل فانسون كارو Vincent Caro.

وتُكرّس هذه المراسم الشراكة بين مجموعتي سافران وفجياك آيرو المتعلقة بتطوير المنظومة الصناعية المغربية للطيران، من خلال تكامل التكنولوجيات والمهارات المتطورة: معالجة آلية خُماسية المحاور للأجزاء الكبرى وعمليات التجميع الـمُتشابكة والدقيقة.

ويأتي هذا المشروع بعد توقيع اتفاقية الاستثمار بين الدولة و “الدار البيضاء للطيران “، يبلغ حجمها 132 مليون درهم، من شأنها إحداث 55 فرصة عمل مباشرة ومستقرة.

وبالمناسبة، أشاد السيد مزُّور بهذه الشراكة التي “أسفرت عن ميلاد مشروع استراتيجي سيُمكّن منصة الطيران المغربية من تطوير خبرة جديدة لا تتوفر إلا في عشر مواقع عبر العالم، مع إنتاج متكامل مائة في المائة بالمغرب”.

وأكد في هذا الشأن أيضا أن: “هذا المشروع الريادي يندرج في إطار الدينامية المُستدامة التي يشهدها قطاع الطيران المغربي، تحت القيادة الملكية الرشيدة، والذي أصبحت جاذبيته وقدرته التنافسية على الصعيد العالمي غنيَّتيْن عن البيان”.

وسيعتمد المبنى الجديد الذي يمتد على مساحة تبلغ 4000 متر مربع، أحدثَ معايير الصناعة (التصنيع الرشيدlean manufacturing/، والصناعة المتطورة 4.0) ويُرتقب أن يسمح بعقلنة التدفقات التي ستجعله مرجعاً يُحتذى به على مستوى الأداء. وليس العنصر البيئي بمنأى عن ذلك، باعتبار أن تقليص البصمة البيئية قد وُضع في صُلب مسار تطور وحدة الإنتاج الجديدة التي تتضمن منذ تصميمها إحداث الألواح الكهروضوئية على الأسطح، وعزل معزَّز ومُعدَّات تثمين النفايات.

وتتعزّز بالتالي مكانة مجموعة فجياك آيرو، من خلال فروعها المغربية، كمُورِّد رئيسي لشركة سافران ناسيل ولأبرز الآمِرين بالأعمال، كما تُعزز موقعها لمواجهة تحدي ارتفاع الوتيرة الُمرْتقبة على مجموع سلسلة التوريد خلال السنوات المقبلة .

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