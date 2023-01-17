بعد مونديال قطر.. القيمة السوقية ل”الأسود” تتجاوز 77 %

2023-01-17 / 09:27
10
هبة بريس - متابعة

ارتفعت قيمة لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم في سوق الانتقالات بأكثر من 77% عقب مشاركتهم التاريخية في كأس العالم “قطر 2022” الأخير.

وأفادت صحيفة “آس” الاسبانية، أن “لاعبي المنتخب المغربي متواجدون على قائمة الشراء للعديد من الأندية، جميعهم دون استثناء، تم رفع قيمتهم في سوق الانتقالات بعد مونديال قطر”.

وأضافت: “بشكل عام، ارتفعت قيمة أسود الأطلس بمتوسط 77.2 % وزادت أسهم أسماء مثل أوناحي وأمرابط وشديرة أكثر من أسماء شهيرة مثل مبابي وجوليان ألفاريز وإنزو فرنانديز”.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “أحد الأندية الأكثر استفادة هو نادي أنجيه، الذي يتذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي حاليا، والذي يمكن أن يحصل على قيمة مالية كبيرة إذا باع أحد أكثر لاعبيه قيمة بعد مونديال قطر، عز الدين أوناحي”.

وأضافت أن لاعب خط وسط أنجيه قدم عروضا مذهلة طوال البطولة وارتفعت قيمته السوقية من 3.50 مليون يورو إلى 15 مليون يورو، أي بزيادة 328.5 %، وهو رقم مذهل إذا اعتبرنا أن قيمة النجوم مثل جود بيلينغهام زادت بنسبة 10 % (من 100 مليون يورو إلى 110 مليون يورو).

وأشارت “آس” إلى أن “لاعبا مغربيا آخر استفاد من كأس العالم هو سفيان أمرابط. حيث زادت قيمة لاعب فيورنتينا بشكل صاروخي، وبشكل أكثر دقة 150%”.

وبقيمة سوقية تبلغ 10 ملايين يورو قبل انطلاق البطولة في قطر، فإن احتمال انتقال أمرابط سيكلف ما لا يقل عن 25 مليون يورو، بحسب تقديرات الصحيفة، موضحة أن اسمه يوجد على ردارات أندية مثل أتلتيكو مدريد، الذي أعار للتو جواو فيليكس إلى تشيلسي ولديه مكان لـ “نجم المغرب واكتشاف البطولة”.

وقالت الصحيفة: “أن المغرب نجح في تشكيل مجموعة من المواهب التي تمكنت معا من رفع قيمتها لتحريك سوق الانتقالات عن استحقاق”، مشيرة إلى أنه “بعد كأس العالم، سيبدأ أسود الأطلس الزئير أيضا في فترة الانتقالات”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مركز تحاقن الدم ينسق مع جمهور الرجاء لأكبر حملة تبرع بالدم ب”سطاد دونور”

مركز تحاقن الدم ينسق مع جمهور الرجاء لأكبر حملة…

2023-01-17 / 15:30
Photo of كأس إفريقيا 2025.. هؤلاء هم 24 عضوا الذين سيصوتون لاختيار البلد المنظم

كأس إفريقيا 2025.. هؤلاء هم 24 عضوا الذين سيصوتون…

2023-01-17 / 14:15
Photo of 5 لاعبين مغاربة ضمن التشكيلة المثالية الإفريقية لسنة 2022

5 لاعبين مغاربة ضمن التشكيلة المثالية الإفريقية لسنة 2022

2023-01-17 / 13:56
Photo of مباريات اليوم.. الرجاء يستقبل مولودية وجدة في افتتاح الجولة الثالثة عشر

مباريات اليوم.. الرجاء يستقبل مولودية وجدة في افتتاح الجولة…

2023-01-17 / 12:12
Photo of المغربي رضوان جيد ضمن قائمة حكام كأس العالم للأندية

المغربي رضوان جيد ضمن قائمة حكام كأس العالم للأندية

2023-01-17 / 11:23
Photo of تركي آل الشيخ: رونالدو سألني من الأفضل هو أم ميسي؟!

تركي آل الشيخ: رونالدو سألني من الأفضل هو أم…

2023-01-17 / 11:04
Photo of تجمع إعدادي للمنتخب النسوي لكرة القدم

تجمع إعدادي للمنتخب النسوي لكرة القدم

2023-01-17 / 10:12
Photo of العراق يهزم قطر ويبلغ نهائي “خليجي 25”

العراق يهزم قطر ويبلغ نهائي “خليجي 25”

2023-01-16 / 19:18
Photo of كريستيانو رونالدو قائد مباراة فريق النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

كريستيانو رونالدو قائد مباراة فريق النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

2023-01-16 / 10:12
Photo of جمعية الصحافة الرياضية: ننتظر من “الكاف”ردة فعل رادعة على “خطاب مانديلا” بالشان

جمعية الصحافة الرياضية: ننتظر من “الكاف”ردة فعل رادعة على…

2023-01-16 / 09:15

‫10 تعليقات

  1. تراجعت قيمة المواطن المغربي لم يبقى له حق المطالبة بتخفيض اسعار المحروقات والمواد الغذائية..

  5. شكرا للمنتخب المغربي حفظ ماء وجوه العرب وزادهم فخرا .ان شاءالله مزيد من التقدم والنجاح..

  6. المنتخب المغربي يحتل المرتبة الرابعة في كأس العالم .شكرًا لكم على ما قدمتم من انجاز رائع فخورين بكم ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق