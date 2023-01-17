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طقس الثلاثاء.. سماء ممطرة بمعظم مناطق المملكة

2023-01-17 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا مصحوب بجريحة بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وبالريف والجنوب الشرقي مع جريحة محلية.

وسيكون الطقس ممطرا بالريف ومناطق طنجة واللوكوس والواجهة المتوسطية والسايس والغرب، مع أمطار متفرقة بالسهول المحيطية الشمالية والأطلس المتوسط والشمال الشرقي خلال الليلة القادمة، فضلا عن نزول بعض الثلوج بقمم مرتفعات الأطلس المتوسط خلال الليلة القادمة.

وستهب الرياح قوية بالواجهة المتوسطية والمناطق الشرقية والريف ومرتفعات الأطلس والشمال الغربي والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و 04 درجات بمرتفعات الأطلس وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 07 و 13 درجة بالقرب من السواحل، وما بين 11 و 16 درجة بجنوب البلاد، وستكون ما بين 04 و 08 درجات في ما تبقى من أنحاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز وبشمال طرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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‫12 تعليقات

  3. اشتدت أزمة الماء هذه السنة وعلينا ايجاد حلول استعجالية لإنقاذ ما يمكن انقاذه..

  12. اللهم لا تواخدنا بما كسبنا .
    اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.
    واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

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