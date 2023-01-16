المكان الطبيعي للأطفال والمسنين هو الأسرة”.. حيار تكشف عن خطة “الأسرة المستقبلة”

2023-01-16 / 23:04
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لبنى أبروك – هبة بريس

كشفت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، عن تصور جديد يحمله برنامج “جسر” ويهم كلا من فئات الأطفال  المتخلى عنهم والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين.

وذكرت الوزيرة في كلمتها بلقاء صحفي نظم يومه الثلاثاء، أنه في إطار الالتقائية مع المشروع الملكي للحماية الاجتماعي، ستعمل الوزارة على اخراج خطة الأسرة المستقبلة إلى أرض الواقع، عبر ضمان تواجد عدد من الفئات داخل الأسرة

وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة ” المكان الطبيعي للأطفال والأشخاص المسنين هو التواجد داخل الأسرة ، كل طفل محروم من السند الأسري أو شخص مسن مخصوش يكون في مؤسسة أو مركز رعاية بل داخل أسرة”، منوهة في الوقت ذاته بالدور الكبير والهام لدور الرعاية لاستقبال ورعاية هذه الفئات.

وأضافت الوزيرة، أن هناك عدد من الأسر مستعدة لاستقبال طفل لتربيته مع أبنائها، لافتة أن الدولة ستساعد هذه الأسر ماديا لاستقبال ورعاية طفل متخلى عنه أو شخص مسن.

وتابعت الوزيرة قائلة “ماشي غي أنجيو ونعطيو هاد الطفل أو الشخص المسن للأسرة، لكن ستستفيد من تكوين مسبق لذلك”.

هذا وشددت الوزيرة على أن تنزيل هذه الخطة، سيكون عبر مشروع الحماية الاجتماعية، هذا الورش الملكي الذي يعد ثروة فتحت الباب والآفاق لوضع برامج اجتماعية جديدة لفائدة الأسر المغربية.

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