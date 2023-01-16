البريطاني ” ماك رذرفورد”يحطم الرقم القياسي في الطيران الفردي حول العالم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصبح مواطن بريطاني – بلجيكي، 17 عامًا، أصغر شخص يسافر حول العالم بمفرده على متن طائرة صغيرة، وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وقالت موسوعة غينيس إن” ماك رذرفورد” هبط في وقت سابق في العاصمة البلغارية صوفيا، حيث بدأت رحلته، وفقًا لموقع رذرفورد الرسمي، في 23 مارس من هذا العام عندما كان لا يزال يبلغ من العمر 16 عامًا.

لقد حطم رقمين قياسيين عالميين احتفظت بهما سابقًا أخته الكبرى زارا رذرفورد، باعتباره أصغر شخص يطير حول العالم بمفرده وأيضًا أصغر شخص يقوم بذلك في طائرة خفيفة الوزن، وفقًا لموقع موسوعة غينيس.

امتد مسار رذرفورد عبر 52 دولة عبر القارات الخمس على متن طائرة “شارك” خفيفة الوزن مُعدة خصيصًا بسرعة طيران تصل إلى 300 كم في الساعة، وفقًا لصفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم تتبع رحلته على صفحته الشخصية، حيث انطلق من بلغاريا باتجاه البحر المتوسط ​​ثم عبر الصحراء إلى الشرق الأوسط ثم شرق آسيا الأقصى.

دخل محطته الأخيرة عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك قبل أن يعود عبر أوروبا ويهبط في صوفيا.

مُلهمًا بتاريخ عائلته مع السفر، كان المراهق يبلغ من العمر 15 عامًا فقط عندما حصل على رخصة طيرانه الأولى، كما جاء على موقع انستغرام الخاص به.

كتب قبل أن يسافر لتحطيم الأرقام القياسية لأخته: “أريد أن أغتنم الفرصة لمقابلة الشباب على طريقتي الذين يقومون بأشياء لا تصدق، ويحدثون فرقًا لمجتمعاتهم أو حتى للعالم”.

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