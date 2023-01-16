ضابط بشرطة بلندن يعترف بارتكابه 71 جريمة جنسية

2023-01-16 / 20:59
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هبة بريس _ وكالات

استيقظت بريطانيا الاثنين، على فضيحة جديدة هزت البلاد، على اعترافات ضابط في شرطة العاصمة، بارتكاب أكثر من 71 جريمة جنسية خطيرة، على مدار 18 عاما.

وأقر ديفيد كاريك، (48 عاما)، الاثنين، في محكمة ساوثوارك الملكية، بـ49 تهمة، منها جرائم اغتصاب ضد 12 امرأة.

وكان كاريك ضابطا مسلحا في قوة الحماية البرلمانية والدبلوماسية، وهي من قوات النخبة التي تقوم بحراسة السفارات، ومقر الحكومة ومجلس النواب.

تقول الشرطة والمدعون العامون إن كاريك استغل منصبه لإغراء النساء، ثم ترهيبهن لإجبارهن على الصمت بشأن اعتداءاته الجنسية وإهانتهن، بحسب ما نقلت صحيفة “الغارديان”

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