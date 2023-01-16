صورة تعبيرية - جامعة فاس

ميراوي يعلن عدد الطلبة الممنوحين خلال الموسم الجامعي الحالي

2023-01-16 / 20:17
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هبة بريس _ الرباط

أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بأن عدد الطلبة الممنوحين خلال الموسم الجامعي الحالي بلغ 421 ألفا، وذلك بزيادة 20 ألف منحة مقارنة مع السنة الماضية.

وأوضح ميراوي في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن ميزانية المنح برسم الموسم الجامعي الحالي تناهز 2.5 مليار درهم، مشيرا إلى أن تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي من المنتظر الشروع في تطبيقه مطلع سنة 2024، سيمكن من توحيد معايير الاستحقاق وتحقيق استهداف أنجع للطلبة المستفيدين.

وأكد أن عدد المنح يحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية لكل سنة، مبرزا أنه تم خلال الموسم الحالي رفع نسبة الاستجابة للأقاليم التي يغلب عليها الطابع القروي.

وأشار السيد ميراوي إلى أن الوزارة حرصت هذه السنة على أن لا تقل نسبة المنح المخولة لكل إقليم عما تم تخويله خلال السنوات الأربع الماضية.

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