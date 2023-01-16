صورة تعبيرية - جامعة فاس

ميراوي يعلن عدد الطلبة الممنوحين خلال الموسم الجامعي الحالي

2023-01-16 / 20:17
6
هبة بريس _ الرباط

أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بأن عدد الطلبة الممنوحين خلال الموسم الجامعي الحالي بلغ 421 ألفا، وذلك بزيادة 20 ألف منحة مقارنة مع السنة الماضية.

وأوضح ميراوي في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن ميزانية المنح برسم الموسم الجامعي الحالي تناهز 2.5 مليار درهم، مشيرا إلى أن تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي من المنتظر الشروع في تطبيقه مطلع سنة 2024، سيمكن من توحيد معايير الاستحقاق وتحقيق استهداف أنجع للطلبة المستفيدين.

وأكد أن عدد المنح يحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية لكل سنة، مبرزا أنه تم خلال الموسم الحالي رفع نسبة الاستجابة للأقاليم التي يغلب عليها الطابع القروي.

وأشار السيد ميراوي إلى أن الوزارة حرصت هذه السنة على أن لا تقل نسبة المنح المخولة لكل إقليم عما تم تخويله خلال السنوات الأربع الماضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المكان الطبيعي للأطفال والمسنين هو الأسرة”.. حيار تكشف عن خطة “الأسرة المستقبلة”

المكان الطبيعي للأطفال والمسنين هو الأسرة”.. حيار تكشف عن…

2023-01-16 / 23:04
Photo of “الأوقاف” تخصص اعتمادات مالية لمأاعدة الجمعياحت المهتمة بالتأطير الديني

“الأوقاف” تخصص اعتمادات مالية لمأاعدة الجمعياحت المهتمة بالتأطير الديني

2023-01-16 / 22:36
Photo of حيار تستعرض الخطوط العريضة لاستراتيجية “جسر” وتبزر حصيلة السنة الأولى

حيار تستعرض الخطوط العريضة لاستراتيجية “جسر” وتبزر حصيلة السنة…

2023-01-16 / 21:53
Photo of عمان تبعد البحرين من كأس الخليج وتلاقي العراق بالنهائي

عمان تبعد البحرين من كأس الخليج وتلاقي العراق بالنهائي

2023-01-16 / 21:37
Photo of البريطاني ” ماك رذرفورد”يحطم الرقم القياسي في الطيران الفردي حول العالم

البريطاني ” ماك رذرفورد”يحطم الرقم القياسي في الطيران الفردي…

2023-01-16 / 21:24
Photo of منصوري : معالجة وضعية 16 ألف بناية ايلة للسقوط

منصوري : معالجة وضعية 16 ألف بناية ايلة للسقوط

2023-01-16 / 21:17
Photo of ضريبة جديدة على القطاع الفلاحي تدق آخر مسمار في نعشه

ضريبة جديدة على القطاع الفلاحي تدق آخر مسمار في…

2023-01-16 / 20:44
Photo of رحو يؤكد على أهمية الرقمنة في تحسين الإنتاج الفلاحي

رحو يؤكد على أهمية الرقمنة في تحسين الإنتاج الفلاحي

2023-01-16 / 19:53
Photo of الدار البيضاء .. توقيف مهاجرين غير نظاميين

الدار البيضاء .. توقيف مهاجرين غير نظاميين

2023-01-16 / 18:24
Photo of بووانو ..ما وقع تُجاه المغرب في “شان الجزائر ” خطير ومرفوض

بووانو ..ما وقع تُجاه المغرب في “شان الجزائر ”…

2023-01-16 / 18:13

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق