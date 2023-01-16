رحو يؤكد على أهمية الرقمنة في تحسين الإنتاج الفلاحي
أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، على الأهمية الحاسمة للتكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، في تحسين الإنتاج الفلاحي في المغرب.
وتم إحداث هذه المؤسسات التعليمية المخصصة لتربية وتكوين أجيال المستقبل في الوسط القروي، بعدد من الجماعات الترابية التابعة للإقليم وذلك من أجل توسيع العرض التربوي في مجال التعليم الأولي وتحسين الجودة عبر بالخصوص، إحداث وحدات ملائمة من أجل استيعاب الأطفال البالغين سن التمدرس بالتعليم الأولي .
واقتناعا منها بأهمية التعليم الأولي كاستثمار تربوي واجتماعي لفائدة الأجيال المستقبلية ومحطة أساسية لضمان النجاح الدراسي لهؤلاء المتعلمين، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عملت في إطار مرحلتها الثالثة (2019-2022) على دعم التعليم الأولي والتعليم بالوسط القروي بالإقليم، وذلك بتخصيص غلاف مالي يقدر ب 23 مليون درهم لبناء وتجهيز 79 وحدة مع اعتماد آليات ومقاربات للتفعيل.
وتستند المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى مقاربة استباقية ومبتكرة تروم تحصين وتعزيز المكتسبات مع إعادة توجيه البرامج بغية النهوض بالرأسمال البشري وتثمين الأجيال الصاعدة ودعم الفئات الأكثر هشاشة ، بالإضافة إلى اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل.
وأكدت إيمان أدشير ، عن قسم العمل الاجتماعي بخنيفرة، في تصريح لقناة (M24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت بإحداث 13 وحدة للتعليم الأولي برسم سنة 2022 لفائدة أطفال الوسط القروي الذي تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات وذلك في إطار تفعيل الشراكة بين المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ، والمبادرة الوطنية.
من جهته، نوه زكرياء الخلفاني، المسؤول الإقليمي للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، بالشراكة التي تجمع بين المؤسسة والمبادرة الوطنية والتي تم من خلالها إحداث 13 وحدة جديدة للتعليم الأولي في سنة 2022 ليرتفع عدد الوحدات إلى 80 وحدة وذلك بهدف الرفع من عدد المستفيدين البالغ عددهم 3200 طفل وطفلة.
وأبرز أن المؤسسة تسهر على تسيير هذه الوحدات من خلال انتقاء وتكوين مربيات ومربيين من أجل تأطير الأطفال ابتداء من 4 سنوات والتوظيف الجيد لهذه الوحدات، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو توفير تكوين ذي جودة لهؤلاء الأطفال، وتمكينهم من اكتساب المعارف الأساسية لولوج المدرسة الابتدائية ومواصلة تحصيلهم الدراسي .
ومن أجل تثمين الحصيلة الإيجابية التي انخرطت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتيها الأولى والثانية في ما يتعلق بالتعميم وتطوير التعليم الأولي بإقليم خنيفرة ، وكذا بلوغ معدل مهم للتمدرس ، تعتزم المبادرة الوطنية مواكبة وتيرة هذا التطور الكمي والنوعي عبر تثمين الرأسمال البشري، ومحاربة الهدر المدرسي وتقوية قدرات الأطفال في سن التمدرس المقبلين على التعليم الابتدائي .
13 تعليقات
سؤال إذا كان هناك منافسة في السوق المغربية فلماذا تحتكر شركة كريستال سوق زيت المائدة ؟ ولماذا تحتكر شركة ألزا الإسبانية قطاع النقل العمومي با المغرب و تكسب المليارات على ظهورنا ؟؟
للأسف مجلس المنافسة مجرد واجهة شكلية، مكاين لا منافسة ولاهم يحزنون.
كن كانت منافسة لكنا الآن كقطر شوف المغرب من التمانينات حط اختيارات ومامشاش فيها لآخرها رفع شعار الديموقراطية ومشاش فيها للآخر
أين هي مواقفكم اي موقف في هذه الفوضىوللتلاعب بلأسعار وخير دليل المحروقات
نريد علاقة صارمة مع الحكومة والشركات وليس علاقة سطحية مع الجامعات. المجلس لا دور له
المرجو مراجعة مضمون المقال في الفقرة الثانية و ما يليها هناك خطأ في تصفيف المقال مع الموضوع المشار إليه في الصفحة الاولى
نطالب بالزيادات في الأجور والمعاشات وانخفاظ في الأسعار الملتهبة ومراعاة مشاعر الفقير الذي طالما عانى من الزمن ولقمة العيش..
بالفعل يجب تحسين التعليم الأولي والابتدائي لخلق تعليم جيد ذو جودة عالية؛ وبالاخص التعليم في القرى والمدن الصغرى ونتمنى ذالك.
عندما تتكلم عن الحلول والرقمنة يجب عليكم مراعاة حالة النفسية والاجتماعية والمعيشية القاسية التي يعيشها المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية وذالك راجع إلى ارتفاع ساروخي في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ياسيد رحو لاتترك الدول تضحك علينا كلها أرقام برطوكولية فقط وكلام حبر على ورق فقط.ههههههههههههههههههههه……
لا يعقل شباب حاصلين على ديبلومات ودراسات عليا ولا يجدون فرص العمل وهم يتشردون في الشوارع مما يؤدي بهم إلى الانحراف…إنها فضيحة التعليم بالمغرب بالعيار الثقيل.
يجب تكوين أجيال المستقبل في الوسط القروي بتكوينهم وتحسين جودة التعليم والتكوين في هذه المناطق القروية وتطوير الاستثمارات الفلاحية بتعاون مع المدن الكبرى المغربية بتقنية حديثة ..
أغلب المناطق القروية يعانون بضعف انتاجهم الفلاحي وعدم تحسين الإنتاج وذالك راجع إلى قلة الأمطار وعدم الدعم وغلاء البذور مما جعل إنتاجه يتراجع ولا داعي للضحك علينا ……..