العراق يهزم قطر ويبلغ نهائي “خليجي 25”

2023-01-16 / 19:18
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هبة بريس _ رياضة

تأهل المنتخب العراقي إلى نهائي بطولة كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 25” عقب فوزه على نظيره القطري (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، في الدور نصف النهائي للبطولة.

وأحرز لاعب خط الوسط العراقي إبراهيم بايش هدف التقدم لمنتخب “أسود الرافدين” مبكرا في الدقيقة 19 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يرد المهاجم القطري عمرو عبد الفتاح علي سراج بهدف التعادل بحلول الدقيقة 29.

ووضع المهاجم العراقي أيمن حسين بلاده في المقدمة مرة أخرى بهدف سجله قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب “جذع النخلة” بمدينة البصرة العراقية.

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‫15 تعليقات

  8. قطر هو سيد الموقف بغض النظر عن النتيجة قمة في الاداء والتوزيع واستحواذ على الكرة ونقول الف مبروووك لاخوتنا بالعراق ..

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