” هفوات ” تجبر وزيرة الدفاع الألمانية على تقديم استقالتها

2023-01-16 / 18:53
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هبة بريس _ وكالات

قدّمت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت استقالتها من منصبها الإثنين عقب سلسلة هفوات، في وقت تسارع برلين من جديد لزيادة دعمها العسكري لأوكرانيا من خلال تزويدها بدبّابات.

وتعرّضت لامبرخت خصوصًا لانتقادات من كل حدب وصوب منذ ظهورها في مقطع فيديو تقدم فيه التهاني بمناسبة حلول العام الجديد وتشيد بـ”اللقاءات” التي أتاحتها لها الحرب في أوكرانيا.

وقالت لامبرخت في بيان إن “تركيز وسائل الإعلام على شخصي على مدى أشهر لا يسمح إطلاقًا بإقامة علاقات ومحادثات موضوعية حول الجنود والجيش الألماني وتوجّهات السياسة الأمنية بما في ذلك مصلحة مواطني ألمانيا”.

وأضافت الوزيرة الاشتراكية الديموقراطية “اليوم طلبتُ من المستشار إعفائي من مهامي كوزيرة الدفاع الفدرالية

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