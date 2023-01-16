الدار البيضاء .. توقيف مهاجرين غير نظاميين

هبة بريس _ الدار البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، زوال اليوم الاثنين 16 يناير الجاري، من توقيف ستة مهاجرين غير نظاميين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في تورطهم في عدم الامتثال والعنف والرشق بالحجارة في حق القوات العمومية وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية والإقامة غير الشرعية.

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على رشق القوات العمومية بالحجارة في أعقاب عمل نظامي لتحرير الملك العام بشارع أولاد زيان بمدينة الدار البيضاء، مما تسبب في إصابة شرطي بجروح وإلحاق خسائر مادية بخمس سيارات تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد مكن التدخل الأمني المنجز على خلفية هذه الأحداث من صون مرتكزات النظام العام وضبط ستة من بين المشتبه فيهم المتسببين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

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