بووانو ..ما وقع تُجاه المغرب في “شان الجزائر ” خطير ومرفوض

2023-01-16 / 18:13
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هبة بريس _ الرباط

وصف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ما وقع تُجاه المغرب، ضمن فعاليات كأس افريقيا للاعبين المحليين “الشان”، المُقامة بالجزائر، بالخطير والمرفوض.

واشار بووانو في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، الاثنين 16 يناير 2023، أن ما يقوم به حكام الجزائر مُدان، منتقدا استغلال منافسة رياضية من طرف حكام الجزائر، لتمرير سموم سياسية، واستغلال اسم لينسون مانديلا، الذي يحظى باحترام كبير في افريقيا، في رعونة لا مبرر لها.

ودعا بووانو حكام الجزائر الى الاطلاع على تاريخ لينسون مانديلا، وكيف أنه كان يعتبر أن فلسطين هي آخر دولة مستعمَرة، مشيرا إلى أن علاقة حفيده، الذي استدعاه حكام الجزائر في افتتاح “الشان” مع “إسرائيل”، كافية ليعرف الرأي العام من يكون هذا الحفيد وما هي قيمته.

وندد بووانو، في الكلمة ذاتها، باستغلال عدد من الجزائريين، الحاضرين في مدرجات أحد ملاعب منافسات “الشان”، في ترديد عبارات عدائية تُجاه المغرب، مبديا تخوفه من أن يكون الجيل الجديد من الجزائريين قد أصيب بلوثة الحقد تُجاه المغرب، بسبب ما يقوم به حكامهم.

وعاود رئيس المجموعة، الحديث عن اليد الممدودة للجزائريين، ومقرا أن العلاقات بين الشعبين المغربي والجزائري، ظلت علاقات أخوة، ولا مبرر لحكام الجزائر ليقوموا بما يقومون به.

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‫11 تعليقات

  1. الكراغلة لا يعرفون منطق اليد الممدودة او حسن الجوار. على المغرب ان يمضي الى التعامل بالمثل. الى متى سنستعمل سياسة النعامة. كبرها تصغار. العجزة ينبحون كثيرا ويخافون بظلهم.

  3. مع الاسف الجزائر بدون هوية تطلق على ملعب اسم منديلا وتتجاهل اسماء مليون شهيد عندهم فليشهد التاريخ..

  4. اللهم لا تحاسبنا في ما فعل السفهاء منا وكل من يريد التفرقة بين الشعوب العربية والإسلامية..

  5. والله العظيم بلاد غريبة عجيبة تستحق أن تسمى بلاد العجائب والغرائب هي الجزائر..

  6. فرق كبير بين النخبتين السياسيتين المغربية و الجزائرية واحدة متبصرة وواعية بخطورة تطور التشنج و الإحتقان و أخرى تغدي هذا الإحتقان…

  8. تصرفات الجزائر وهجماتها المتكررة يدل على فشلها سياسيا اتجاه الوحدة الترابية المغربية ولن ينفعها تصرفاتها الصبيانية..

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