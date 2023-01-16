بووانو ..ما وقع تُجاه المغرب في “شان الجزائر ” خطير ومرفوض

هبة بريس _ الرباط

وصف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ما وقع تُجاه المغرب، ضمن فعاليات كأس افريقيا للاعبين المحليين “الشان”، المُقامة بالجزائر، بالخطير والمرفوض.

واشار بووانو في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، الاثنين 16 يناير 2023، أن ما يقوم به حكام الجزائر مُدان، منتقدا استغلال منافسة رياضية من طرف حكام الجزائر، لتمرير سموم سياسية، واستغلال اسم لينسون مانديلا، الذي يحظى باحترام كبير في افريقيا، في رعونة لا مبرر لها.

ودعا بووانو حكام الجزائر الى الاطلاع على تاريخ لينسون مانديلا، وكيف أنه كان يعتبر أن فلسطين هي آخر دولة مستعمَرة، مشيرا إلى أن علاقة حفيده، الذي استدعاه حكام الجزائر في افتتاح “الشان” مع “إسرائيل”، كافية ليعرف الرأي العام من يكون هذا الحفيد وما هي قيمته.

وندد بووانو، في الكلمة ذاتها، باستغلال عدد من الجزائريين، الحاضرين في مدرجات أحد ملاعب منافسات “الشان”، في ترديد عبارات عدائية تُجاه المغرب، مبديا تخوفه من أن يكون الجيل الجديد من الجزائريين قد أصيب بلوثة الحقد تُجاه المغرب، بسبب ما يقوم به حكامهم.

وعاود رئيس المجموعة، الحديث عن اليد الممدودة للجزائريين، ومقرا أن العلاقات بين الشعبين المغربي والجزائري، ظلت علاقات أخوة، ولا مبرر لحكام الجزائر ليقوموا بما يقومون به.

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