من أبوظبي.. أخنوش: المملكة تعتبر الاستدامة موضوعا مهما واستراتيجيا في سياستها

هبة بريس

شارك رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الإثنين، في حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وفي تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، قال أخنوش “شكلت مشاركتي، اليوم الاثنين بحفل افتتاح دورة 2023 من أسبوع أبو ظبي للاستدامة، الذي عرف حضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، مناسبة لتبادل التجارب والخبرات في ما يتعلق بتسريع وتيرة الاستدامة، التي تعد توجها عالميا.”

وفي هذا الإطار، يضيف أخنوش، أكدت على أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله، تعتبر الاستدامة موضوعا مهما واستراتيجيا في سياستها، حيث تتوفر اليوم على رؤية واضحة وشاملة ترتكز على مواجهة تغير المناخ، من خلال التزامها بالاستثمار في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، مكرسة قناعتها كون الاستدامة هي المفتاح لتحقيق التنمية على جميع المستويات.

كما شاركت في حفل تكريم الفائزين في “جائزة الشيخ زايد للاستدامة”، التي تدخل ضمن مجهودات دولة الإمارات في إطلاق المبادرات الساعية إلى بناء مستقبل أفضل يحقق التنمية المستدامة. يختم رئيس الحكومة

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