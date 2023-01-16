رئيس مجلس النواب اليمني: موقف بلادنا ثابت بشأن الوحدة الترابية للمغرب

2023-01-16 / 17:26
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هبة بريس

أكد رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان سعيد البركاني، اليوم الاثنين بالرباط، موقف بلاده الثابت بشأن الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على صحرائه.

وقال سعيد البركاني في تصريح صحفي عقب مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بمقر المجلس “موقفنا ثابت من قضية الصحراء ومغربيتها وسيادة المغرب عليها، كما أن وحدة اليمن هي من الثوابت التي لا تقبل المساس بها أو الجدل بشأنها”.

وأضاف المسؤول اليمني الذي يقوم بزيارة للمملكة على رأس وفد برلماني هام: “نعيش همّا واحدا هو وحدة التراب اليمني والمغربي، والتأكيد على أن هذه الوحدة لا تقبل التجزئة سواء في اليمن أو في المغرب”.

وأعرب رئيس مجلس النواب اليمني عن امتنانه الكبير ل “الوفاء الذي غمرنا به المغرب ملكا وحكومة وشعبا وبرلمانا أثناء محنتنا والذي سيظل شاهدا وراسخا في تاريخ الشعبين”، كما أبرز عراقة وعمق علاقات البلدين، مؤكدا أنها ستشهد تطورا لافتا في المستقبل.

وبخصوص العلاقات البرلمانية، أكد سعيد البركاني أن الجانبين سيعملان على الارتقاء بها إلى أعلى المستويات سواء على مستوى المحافل الدولية أو على صعيد التنسيق المشترك، معربا عن تطلع مجلس النواب اليمني إلى الاستفادة من خبرات وقدرات البرلمان المغربي.

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