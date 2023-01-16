صورة تهز “الفيسبوك”.. طفل يركض ب”جوارب بالية” في مسابقة وطنية للعدو الريفي للتلاميذ

هبة بريس - الرباط

هزت صورة طفل شارك في البطولة الوطنية للعدو الريفي المنظمة بمدينة تامسنا ضواحي الرباط، مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الطفل المذكور الذي يجهل اسمه وسنه ومدينته، يركض ب”جوارب بالية” لف حولها شريط لاصق لتثبيتها حتى نهاية السباق.

وانتشرت الصورة بشكل واسع بمواقع التواصل، كما لقيت تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء الذين عابوا على الجهات المنظمة عدم قدرتها على تمكين الطفل من حذاء رياضي للمشاركة في المسابقة، كما عابوا على القطاع الوصي والجهات المعنية إهمال الطاقات الرياضية وعدم مواكبتها ودعمها في سن مبكر ومساعدتها لإبراز إمكانياتها وتمثيل بلادها أحسن تمثيل مستقبلا.

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