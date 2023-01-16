صورة تهز “الفيسبوك”.. طفل يركض ب”جوارب بالية” في مسابقة وطنية للعدو الريفي للتلاميذ
هبة بريس - الرباط
هزت صورة طفل شارك في البطولة الوطنية للعدو الريفي المنظمة بمدينة تامسنا ضواحي الرباط، مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر الطفل المذكور الذي يجهل اسمه وسنه ومدينته، يركض ب”جوارب بالية” لف حولها شريط لاصق لتثبيتها حتى نهاية السباق.
وانتشرت الصورة بشكل واسع بمواقع التواصل، كما لقيت تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء الذين عابوا على الجهات المنظمة عدم قدرتها على تمكين الطفل من حذاء رياضي للمشاركة في المسابقة، كما عابوا على القطاع الوصي والجهات المعنية إهمال الطاقات الرياضية وعدم مواكبتها ودعمها في سن مبكر ومساعدتها لإبراز إمكانياتها وتمثيل بلادها أحسن تمثيل مستقبلا.
ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0
11
16 تعليقات
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عمن سواك
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عمن سواك
اللهم اهدنا الصراط المستقيم
النجوم ضروري خصها الامكانيات
هاد الفيسبوكين حاضيين غير الخاوي
المأساة التي نعيشها الطفولة بالقرى والمدن الصغرى ..كل ما أقوله قبح الله الفقر..
لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ما هذا الخبر الذي نقرؤه يجب على الحكومة وضع مخطط إيجابي لتفادي حدوث مثل هذا في حق الطفولة..
إنه الفقر والحرمان وهذا ما وصل اليه هذآ الطفل ؛ والمسؤول الوحيد هو الحكومة التي اهملت مسؤوليتها تجاه الأطفال المحرومين.. ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
شكرآ لهذا الطفل البرئ إنه أعطى صورة واضحة كوضوح الشمس لأطفال المغرب والمعاناة التي يعيشها من حرمان و هضم حقوقهم المشروعة وحسبنا آلله ونعم الوكيل..
المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية تتحملها الحكومة في حقوق الطفل ( من تعليم وصحة ). ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
إنه إنجاز عظيم جدا الذي قام به هذآ الطفل ليظهر للعالم بأكمله صورة واضحة للمعاناة والماساة التي يعيشها الطفل المغربي.
هذآ الطفل أعطى جملة وهي : أفهم يا الفاهم..)
يجب على الحكومة أن توفر العيش الكريم للأطفال وتحصين العلم من أجل بناء طفولة ناجحة بسياستها ومنهجيتها الإستراتيجية تشكل أجيال المستقبل..
عاش الملك
هذه الصورة تؤكد حقيقة وضعية الأطفال من كل المجلات التي يعيشها الأطفال المحرومين..
للاسف الشديد من سيحسن بهؤلاء الأطفال المحرومين من حقوقهم المشروعة؟؟؟ وحسبنا آلله ونعم الوكيل.