ميراوي: “سنجدد جميع المسالك الجامعية في الدخول الدراسي المقبل”
هبة بريس - الرباط
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف الميراوي، أن جميع الجامعات تعمل لاقتراح مسالك جديدة لاعتمادها السنة المقبلة.
وأكد الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن جميع المسالك سيتم تجديدها في الدخول الجامعي المقبل.
وشدد الوزير، على أن الهدف هو الاستجابة لحاجيات ومتطلبات القطاعات الوطنية والجهوية الانتاحية، وكذلك إرساء آليات للطلبة لتعلم اللغات الزاميا، و إحداث منصات رقمية ستضم باقات من الوحدات لتقديم دعم بيداغوجي.
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6 تعليقات
اصبحت وزارة التعليم. والتعليم العالي والبحث… عجبب امرهما…. شبهات… نهب اموال الدولة صفقات مشبوهة… استعمال الالتواءات لنهب الميزانيات
سينتظر المغاربة النتائج المترتبة على هذا البحث العلمي علما انها أموال باهضة نتمنى ان تثمر على ما هو في صالح البلاد و العباد وألا تنفق في السفريات بدعوى حضور المؤتمرات العلمية
لو كان المغرب يخصص للبحث العلمي ما يخصصه لكرة القدم لكان في طليعة الدول المتقدمة. فالمغرب ينفق على جامعة كرة القدم ما تنفقه ألمانيا على جامعتها لكن في ميدان البحث العلمي تتجاوزه ألمانيا بمئات المرات. أولوية المغرب لكرة القدم لا تنسجم مع موقعه الاقتصادي والتنموي
صراحة 2 مليار درهم هي ميزانية مختبر واحد في فرنسا من بين اكثر من 1000مختبر، علما ان فرنسا تقل في البحث العلمي عن دول أخرى كامريكا، اليابان
اصبحث رائحة الفساد والزبونية والمحسوبية تزكم الأنوف في الجامعات المغربية. لتتاكد تواصل مع الطلبة المرسحين لسلكي الماستر او الدكتوراه خاصة في كلية الاداب مارتيل تطوان
لسنة الماضية قدمت طلبا لمنحة البحث العلمي في مجال البورصة. المشروع جاهز ما يحتاج هو الدعم. لكن للاسف المنحة ذهبت لطلبة الجامعات ولبحوث لا تفيذ في شيء سوى غسيل اموال الفساد