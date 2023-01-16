ميراوي: “سنجدد جميع المسالك الجامعية في الدخول الدراسي المقبل”

هبة بريس - الرباط

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف الميراوي، أن جميع الجامعات تعمل لاقتراح مسالك جديدة لاعتمادها السنة المقبلة.

وأكد الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن جميع المسالك سيتم تجديدها في الدخول الجامعي المقبل.

وشدد الوزير، على أن الهدف هو الاستجابة لحاجيات ومتطلبات القطاعات الوطنية والجهوية الانتاحية، وكذلك إرساء آليات للطلبة لتعلم اللغات الزاميا، و إحداث منصات رقمية ستضم باقات من الوحدات لتقديم دعم بيداغوجي.

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