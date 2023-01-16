عبد اللطيف ميراوي

ميراوي ل”برلماني”: “ميمكنش ولدي ولا ولدك يستافدو من المنحة”.. والأخير: “اللي بغا يقري ولدو خصو يديه لكندا”

2023-01-16 / 16:33
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هبة بريس - الرباط

دخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف الميراوي، في نقاش قوي، مع نائب برلماني، بجلسة الأسئلة الشفوية مجلس النواب، يومه الاثنين، بسبب موضوع “تعميم المنح الجامعية على الطلبة”.

الوزير، أكد في معرض رده على أسئلة البرلمانيين، أنه لا يمكن تعميم المنحة على جميع الطلبة، مضيفا بالقول “يجب تعميمها على الشباب القادمين من أوضاع هشة.. أما ولادي و ولادنا مغاديش نعطيوهوم المنحة”.

جواب الوزير، لم يستسغه أحد النواب البرلمانيين الذي خاطبه بالقول “لا يعقل حرمان طالب من منحة لأن والده يتقاضى أجرا يصل ل 2000 درهم..” مضيفا بالقول “اللي كيبانليا فهاد الوقت اللي بغا يقري ولدو خاص باه يكون لباس عليه ويصيفطو لكندا.. راه هادشي كيتسبب في الهدر المدرسي والبطالة السي الوزير”.

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