شتان بين مونديال قطر وبين شان العسكر

محمد منفلوطي_ هبة بريس

هناك بقطر، وقبل الاعلان عن انطلاقة فعاليات كأس العالم، هناك كان الافتتاح على نسمات آيات بينات تدعو إلى التوحيد والتعاون والتعارف بين الشعوب والأمم، مفادها: ” يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَ أُنثَىٰ وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ “، حينها وقف العالم الغربي مذهولا من نبل اخلاق الاسلام وتواضعه، ومن كرم ضيافة أهل قطر وتنظيمهم الذي أبهر الكل، ففازت قطر بالقلوب قبل كأس العالم، وتوالت شهادات الإشادة والإعجاب من الغرب نفسه، وصار الانجاز تاجا فوق رؤوس العرب يتغنون به في المحافل.

هنا بدولة الكابرانات، وعوض أن يرفعوا السقف عاليا ويتخذون من قطر نموذجا في التدبير والتسيير والتسامح، هاهو يطلقون نسخة شانهم وشان قريحة بالدعوة إلى الصراع والفتنة وتقسيم البلد الجار المغرب، ونشر الفتنة بين الشعبين الشقيقين، وتسخير عميل قادم من جنوب افريقيا ليخطب في الناس مقابل دينارات منحت له من عائدات الغاز،… يالها من مفارقة غريبة!!!

ولأن كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم، والمنطقة العربية تحديداً، دون منازع وبفارق شاسع، فقد عاش الجميع بقطر الشقيقة مونديالاً استثنائياً بكل المقاييس، من زخم حاملي التذاكر وحضورهم لأكثر من مباراة في اليوم الواحد، إلى مشاهدة تلفزيونية قياسية تجاوزت المليار مشاهد قبل انتهاء دور المجموعات، قبل أن يعيش اليوم الأسوأ بشان العسكر الذي تحتضنه الجزائر، هذا البلد الشقيق الذي كتب الله عليه أن يتولى شؤون أمره وأمر شعبه المناضل الشريف العفيف، نظام عسكري لايفقه في السياسة والأعراف الدبلوماسية إلا مارحم ربك، ماعدا حنينه لزمن الحروب والفتن للتغطية على فشله السياسي والاقتصادي في بلاد الغاز…

شتان بين تنظيم قطر ورسائلها القيمة في الأخلاق والتسامح، وبين شان العسكر، فهناك بقطر تم استغلال الحدث الكروي العالمي لتمرير الرسائل الايجابية وتصحيح المسارات، والاجابة على تساؤلات المشككين في قدرة العرب على صناعة المستحيل، قبل أن يأتي نظام العسكر، لينسف ما تحقق من انجازات بقطر، وكأنه يكرس للمقولة الخالدة ” لي حرثو الجمل دكو”.

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