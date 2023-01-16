الأول من نوعه بالمغرب.. إطلاق عملية تشييد أول مصنع لسخّانات المياه بالطاقة الشمسية

2023-01-16 / 14:44
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هبة بريس- الرباط

ترأس وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور، يوم الإثنين 16 يناير 2023، بالمنطقة الصناعية لعين جوهرة بتيفّلت، مراسم إطلاق أشغال تشييد مصنع “MYSOL CES” ، بحضور عدة فاعلين بالقطاع.

وهذا المصنع، الذي استلزم استثمارا تبلغ قيمته الإجمالية 60 مليون درهم لإنجاز شطره الأول، سيُباشر نشاطَه قبل النصف الثاني من عام 2023. وسيمكن من خلق 880منصب شغل.

وسيسمح هذا المشروع، الذي يُعَدُّ الأول من نوعه في المغرب، بإنتاج 40.000 وحدة من سخانات المياه بالطاقة الشمسية سنويًا، تحمل علامة “صُنع في المغرب”، والتي سهر على تطويرهما وتصميمهما باحثون وخبراء مغاربة.

وعلاوة على ذلك، فقد تم توقيع اتفاقية شراكة علمية وتكنولوجية بين شركة Gi3 وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، لمواكبة تطوير العمليات، وضمان ابتكار متواصل لسخانات المياه بالطاقة الشمسية وضمان جودة مُثلى وقدرة تنافسية بعيدة المدى.

وبهذه المناسبة، أعرب الوزير عن ارتياحه التام لهذا المشروع الصناعي النموذجي، مؤكدا في الوقت ذاته أهميته على مستوى تطوير قطاع الطاقة الشمسية المغربية بنسبة مائة في المائة، والذي يتولّى إنجازه مهندسون وباحثون مغاربة. وأوضح في هذا الشأن أيضا”أنَّ من شأن هذا المشروع، الذي ينسجم تمام الانسجام مع توجُّهات المملكة في ما يتعلق بالنّجاعة الطاقية، أَنْ يسمح بانبثاق تخصصات صناعية خضراء جديدة تنافسية وذات قيمة مضافة عالية.

كما من شأنه الإسهام في تعزيز السيادة الصناعية والطاقية للمملكة”. كما أهاب بالمقاولات أن تستكشف الفرص غير المحدودة التي يُتيحها هذا القطاع لتحديد وتطوير فروع جديدة واعِدَة.

وقدم الرئيس التنفيذي لشركة Gi3 بدر إيكن، من جانبه، عرضاً عن مشروع MYSOL CES، كما حَرِص على شكر كافة الأطراف المشاركة، ولاسيما وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السِّياسات العمومية وولاية الرباط سلا القنيطرة والسّلطات المحلية التي، بفضل رؤية الملك محمد السادس، تواكب بقوة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بالأولوية.

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