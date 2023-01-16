بعد غياب لسنوات بسبب كورونا .. مكناس تستضيف الملتقى الدولي للفلاحة

2023-01-16 / 14:20
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هبة بريس

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن تنظيم الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب من 02 إلى 07 ماي المقبل بمكناس، تحت شعار “الجيل الأخضر: لأجل سيادة غذائية مستدامة”.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه بعد غياب لمدة ثلاث سنوات بسبب الوضع الصحي المرتبط بوباء كوفيد-19، ستستضيف مدينة مكناس الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي سينظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

وأضاف المصدر أن الملتقى، الذي يعد من بين أكبر الأحداث الدولية المخصصة للفلاحة والفاعلين في القطاع الفلاحي، سيمتد على مساحة 18 هكتار، منها 11 هكتار مغطاة. ومن المنتظر أن يستقبل حوالي 900 ألف زائر و1400 عارض و65 دولة مشاركة. وسينظم المعرض، الذي يستضيف المملكة المتحدة كضيف شرف، حول 10 أقطاب مختلفة (قطب الجهات وقطب المؤسسات والجهات الداعمة والقطب الدولي وقطب المنتوجات المحلية وقطب الآلات الزراعية وقطب المنتجات وقطب اللوازم والأدوات الفلاحية وقطب تربية المواشي وقطب المزودين وقطب الطبيعة والحياة).

وسيستضيف حوالي 40 مؤتمرا حول مواضيع مختلفة مرتبطة بشعار هذه النسخة والمستجدات الفلاحية. وسجل المصدر، أن اختيار المملكة المتحدة يعكس جودة العلاقات التي تربط البلدين منذ عقود، ويتيح للمشاركين فرصة مميزة لاكتشاف ثراء وتنوع الفلاحة البريطانية. وبحسب البلاغ، فإن مجلس إدارة جمعية المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM) انعقد، أول أمس الثلاثاء بالرباط، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بحضور رئيس الجمعية، نور الدين بوطيب، وأعضاء مجلس الادارة. وأشار المصدر إلى أن المجلس قام، بالمناسبة، بتقييم النسخة السابقة من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، المنعقدة سنة 2019، والتي مكنت من جلب 850 ألف زائر و595 صحفيا يمثلون وسائل الإعلام الوطنية والدولية، فضلا عن تنظيم 35 مؤتمرا وتوقيع 42 اتفاقية، مع استضافة سويسرا كضيف شرف.

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‫7 تعليقات

  1. الملتقى الدولي للفلاحة وجل الطرق محفرة بالاف الحفر.ومبرقعة.زيادة للازبال والاوساخ.مدينة لا تستحق تلك الملتقى الفلاحي.

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