وجدة .. اجتياز حوالي 220 مرشحا لإمتحانات الفرصة الثانية لجمعية الشبيبة لذوي الإحتياجات الخاصة

هبة بريس - وجدة

عرفت جمعية الشبيبة لذوي الاحتياجات الخاصة و أصدقاؤها بوجدة، صبيحة السبت 14 يناير الجاري، امتحان نهاية التكوين في إطار برنامج التكوين بالتدرج تخصصات طباخ تأهيلي، مساعد طباخ، حلواني، متخصص وحلواني خباز تأهيلي.

وقد هم هذا الامتحان تلاميذ الفرصة الثانية الجيل الجديد سنة أولى وسنة ثانية دفعة 2020/ 2021 و 2022/2021 المتابعين دراستهم بمدرستي عبد الكريم الخطابي ولالة نزهة،و استفاد من هذا الامتحان 220 مرشحا إناثا وذكورا منقسمين إلى فوجين في الفترتين الصباحية والمسائية موزعين على قاعات وأقسام الجمعية، منهم 142 من بين المرشحين يستفيدون من تدريب مؤدى عنه بعدد من المقاولات، تعقبه عملية إدماج في سوق الشغل.

وقد حضر هذه الامتحانات إلى جانب الرئيسة حورية عراض وأطر الجمعية، رؤساء بعض المقاولات ذات الصلة، وممثل عن السلطة المحلية، قاموا بتوثيق هذه المحطة التي طبعتها الشفافية والمصداقية وحسن التسيير، كمنتوج خالص خاص بجمعية الشبيبة التي تعرف تخرج أعداد لا يستهان بها سنويا من المتعلمين يحصلون في نهاية تكوينهم على ديبلومات معترف بها من طرف الدولة تمكنهم من ولوج سوق الشغل.

ومعلوم فإن المرشحين للامتحانات، قد اطلعوا على وهذا، تم توزيع نماذج من الديبلومات التي منحت لزملائهم ممن نجحوا في الامتحانات في وقت سابق واستفادوا من فترة تدريب في الميدان كل حسب تخصصه

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