سعد لمجرد و زوجته ينتظران مولودهما الأول
نجلاء مزيان
تداول العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي و كذا الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، خبر حمل غيثة العلاكي زوجة النجم المغربي سعد لمجرد.
و أكد مصدر جريدة هبة بريس الإلكترونية صحة الخبر، مشيرا أن النجم المغربي سعد لمجرد عمد في أكثر من تصريح إعلامي له أن يكشف الخبر بطريقة غير مباشرة و ذلك عبر إبراز نيته الكبيرة في أن يصبح أب.
و عجت منصات التواصل الاجتماعي بتعاليق التهاني و التبريكات لكل من الفنان سعد لمجرد و زوجته غيثة و كذا والديه الفنانين القديرين نزهة الركراكي و البشير عبدو.
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8 تعليقات
الموسيقى حرام ⛔
اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات
اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط مستقيم
قال رَسول اللَّهِ ﷺ:💛 الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة
سعد المجرد فنان رائع
الفنان فاسق ليس فنان تصحيح
الزوجة الصالحة لها مؤهلات أخلاقية ممتازة جدا حيث قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( عسى ربه ان طلقكن أن يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا…) صدق الله العظيم.
ألف مبروك للفنان القدير سعد لمجرد وزوجته وجعله لهما ذرية صالحة يآرب