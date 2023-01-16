سعد لمجرد و زوجته ينتظران مولودهما الأول

نجلاء مزيان

تداول العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي و كذا الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، خبر حمل غيثة العلاكي زوجة النجم المغربي سعد لمجرد.

و أكد مصدر جريدة هبة بريس الإلكترونية صحة الخبر، مشيرا أن النجم المغربي سعد لمجرد عمد في أكثر من تصريح إعلامي له أن يكشف الخبر بطريقة غير مباشرة و ذلك عبر إبراز نيته الكبيرة في أن يصبح أب.

و عجت منصات التواصل الاجتماعي بتعاليق التهاني و التبريكات لكل من الفنان سعد لمجرد و زوجته غيثة و كذا والديه الفنانين القديرين نزهة الركراكي و البشير عبدو.

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