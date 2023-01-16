سعد لمجرد و زوجته ينتظران مولودهما الأول

2023-01-16 / 13:11
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نجلاء مزيان

تداول العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي و كذا الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، خبر حمل غيثة العلاكي زوجة النجم المغربي سعد لمجرد.

و أكد مصدر جريدة هبة بريس الإلكترونية صحة الخبر، مشيرا أن النجم المغربي سعد لمجرد عمد في أكثر من تصريح إعلامي له أن يكشف الخبر بطريقة غير مباشرة و ذلك عبر إبراز نيته الكبيرة في أن يصبح أب.

و عجت منصات التواصل الاجتماعي بتعاليق التهاني و التبريكات لكل من الفنان سعد لمجرد و زوجته غيثة و كذا والديه الفنانين القديرين نزهة الركراكي و البشير عبدو.

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‫15 تعليقات

  7. الزوجة الصالحة لها مؤهلات أخلاقية ممتازة جدا حيث قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( عسى ربه ان طلقكن أن يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا…) صدق الله العظيم.

  9. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذالك لأيات لقوم يتفكرون…)

  10. خص الإسلام المرأة الصالحة بمجموعة من الصفات الحميدة لكي تسير الحياة الزوجية السعيدة بشكل طبيعي وتكون ثمرتها هو ذالك المولود الجديد الذي يعطي نكهة خاصة للفنان سعد المجرد آدام الله المحبة بين زوجته.

  11. ألف مبروك لهما وأدام الله المحبة والفرحة وجعل الله هذا المولود فاتحة خير لهما.

  12. الصالحات القانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.. جعل الله للفنان القدير سعد لمجرد غيثة زوجة صالحة وأم مربية لأبنائه تربية حسنة وغمر الله بيتهما بالمحبة والمودة والرحمة بينهما ..

  13. قرأت بعض التعاليق يقولون امرأة صالحة ، إمرأة صالحة لا ترتدي الحجاب ولباسها فاتن
    المرأة الصالحة ليس هيس الطيبة في أعين الناس المرأة الصالحة هي التي تطبق ما قال الله ورسوله قال الحجاب فرض خلاص أفعله
    ماشي اسمع كذا حرام وأفعله وأقول انا صالحة هدنا الله واياكم

  14. خبر سار ومفرح لأسرة الفنان الرائع سعد لمجرد وزوجته آدام الله عليهما المحبة والمودة فالف مبروك لهما وبارك عليهما وجعله ذرية صالحة يآرب.

  15. المال والبنون زينة الحياة الدنيا…فالف مبروك لهما وأدام الله المحبة والفرحة الدائمة يآرب.

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