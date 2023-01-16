الابتزاز وترويج المخدرات يجر 8 أشخاص للاعتقال بفاس

هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الأحد 15 يناير الجاري، من توقيف ثمانية أشخاص، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وتحصيل مبالغ مالية عن طريق الابتزاز.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه بهم في ترويج مخدر الحشيش والأقراص المهلوسة بمدينة فاس، علاوة على ممارسة الابتزاز في حق التجار بالسوق النموذجي “السعادة”، وكذا تحصيل مبالغ غير مستحقة من سائقي السيارات والدراجات النارية بدعوى السماح لهم بركن مركباتهم بالمرابد المتواجدة بالشارع العام بحي السعادة.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية مكنت من توقيف المشتبه فيهم متلبسين بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز سيارة نفعية تحمل 15 كيلوغراما من مخدر الحشيش، وجرعات من مخدر الكوكايين، علاوة على مجموعة من الأقراص الطبية المخدرة وقنينات المشروبات الكحولية والأسلحة البيضاء.

هذا وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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