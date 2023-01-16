شان قريحة.. الاتحاد القبائلي يتضامن مع المغرب ويدعو الجزائر إلى احترام الروح الرياضية

محمد منفلوطي_هبة بريس

في سياق تداعيات مابات يعرف ب”شان قريحة”، صبّ الاتحاد القبائلي لكرة القدم بالجمهورية الفيدرالية للقبائل، جم غضبه على السياسة الارتجالية التي تبناها نظام الكابرانات في تعاطيه مع تظاهرة رياضية افريقية، داعيا إياه إلى احترام قواعد الأخلاق والروح الرياضية، وفصل هذه الأخيرة عن السياسة.

ودعا الاتحاد القبائلي في بلاغ له ” حصلت هبة بريس على نسخة منه”، الاتحاد الافريقي لفتح تحقيق فوري في الخروقات التي شابت افتتاح هذه التظاهرة الرياضية لكأس الأمم الافريقية للمحليين، معربا عن ادانته الشديدة للممارسات الصبيانية لنظام الاحتلال العسكري الجزائري ضد المغرب.

وشدد الاتحاد القبائلي من خلال بلاغه، على أن هذه الممارسات التي لا علاقة لها بالمجال الرياضي، معلنا دعمه وبشدة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الشكاية التي تقدمت بها للكاف ضد الجزائر، التي اعتبرتها أنها غير قادرة على تحمل لقب البلد المضيف بكرامة.

تضامن الاتحاد القبائلي هذا يأتي انسجاما مع أخلاقه في الدفاع عن قضايا الشعوب، وتفاعلا مع ما تعرض له المغرب من تصريحات عدائية خلال حفل افتتاح مسابقة “الشان” بالجزائر، وما تضمنته من عبارات عدائية تصعيدية تحث على الكراهية وتناهض الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتي ألقاها حفيد الجنوب أفريقي الراحل، نيلسون مانديلا، في خطوة مؤدى عنها مسبقا ماليا من قبل نظام شان قريحة ومن معه.

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