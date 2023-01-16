الإطاحة بعصابة تسرق المواشي من ضيعات أشتوكة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قاد تعرف مربي ماشية على قطعانه معروضة للبيع بسوق الاحد ببلفاع اقليم اشتوكة ايت باها ،يوم أمس الاحد، الى إعتقال عنصر من عصابة ” الفراقشية” التي روعت غزواتها مربي الماشية بالاقليم خلال الاشهر القليلة الماضية .

وتمكنت دورية للدرك التابعة لسرية بيوكرى، من إعتقال المشتبه فيه، وسط السوق وهو متلبس ببيع قطعان من الماشية، ومرافقته الى مركز الدرك من أجل الاستماع له في المنسوب له .

هذا وقد سبق لعدد من مربي الماشية، ان قدموا شكايات الى المصالح الدركية، بخصوص تعرض قطعانهم للسرقة، خصوصا أن تلك العمليات تتم من طرف عصابة تنشط في الظلام لتنفيذ عملياتها الإجرامية .

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