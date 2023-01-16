حصريا..الإخوة بلمير ينشطان برنامج المقالب “مشيتي فيها”

2023-01-16 / 11:27
نجلاء مزيان

أفادت مصادر جريدة هبة بريس الإلكترونية أن المخرج عبد الرحيم مجد شرع في تصوير حلقات برنامج “مشيتي فيها” الذي يبث على القناة الثانية، قبل أسابيع، بكل من الدار البيضاء و المحمدية.

و أضافت المصادر ذاتها، أن كل من الفنانين رجاء و عمر بلمير سيقومان بتنشيط برنامج المقالب و كذا استدعاء الضيوف و محاولة الإيقاع بهم.

و واصلت المصادر عينها، أن البرنامج عرف مشاركة مجموعة من الفنانين المغاربة أبرزهم زهور سليماني، فاطمة الزهراء الإبراهيمي، محمد مهيول، سي مهدي، الرابور حليوة و آخرون.

و أكدت المصادر نفسها أن أجر الفنانين المشاركين لهذه السنة جد هزيل مقارنة مع باقي برامج المقالب التي تبث في الموسم الرمضاني.

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