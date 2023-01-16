العثور على الصندوق الأسود للطائرة النيبالية المنكوبة

هبة بريس - وكالات

أفادت السلطات النيبالية بالعثور على الصندوق الأسود لطائرة خطوط “يتي” الجوية التي تحطمت قرب مدينة بوخارا وسط البلاد أمس الأحد، فيما تستمر عمليات البحث بين حطام الطائرة المنكوبة.

ونقلت وكالة ANI عن شير بهادور تاكور، المسؤول بمطار كاتماندو عاصمة نيبال إنه “تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة”.

وأعلنت سلطات نيبال الاثنين يوم حداد وطني غداة ما يعتبر أسوأ كارثة جوية يشهدها البلد الواقع في جبال الهيمالايا في ثلاثة عقود.

وقال مسؤول محلي رفيع المستوى لوكالة “فرانس برس” اليوم الاثنين إن الأمل بالعثور على ناجين في حادث تحطم طائرة كانت تقل 68 راكبا، بينهم 15 أجنبيا، و4 من أفراد الطاقم، أصبح “معدوما”.

وعثر على هيكل الطائرة المشتعل في واد عمقه 300 متر بين هذا المطار السابق الذي أنشئ عام 1958 والمحطة الدولية الجديدة في بوخارا التي افتتحت في الأول من يناير في هذه المدينة التي تعتبر بوابة للحجاج والزائرين من كل أنحاء العالم.

واستخدم الجنود حبالا لانتشال الجثث من قاع الوادي حتى وقت متقدم من ليل الأحد الاثنين.

وقال ضابط الشرطة ايه كيه شيتري فجر الاثنين “بسبب الضباب توقفت عمليات البحث. سنستأنفها في غضون ساعة أو ساعتين عندما يتحسن الطقس”.

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