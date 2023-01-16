الجزائر.. وفاة عائلة من 6 أشخاص اختناقا بالغاز
هبة بريس - وكالات
أعلن جهاز الدفاع المدني في الجزائر، اليوم الإثنين، وفاة ستة أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بغاز أحادي اكسيد الكربون في منزلهم ببلدة الشراعبة في العاصمة الجزائرية.
وذكرت صحيفة “النهار” الجزائرية على موقعها الإلكتروني أن الضحايا هم شرطي وزوجته وأطفاله الأربعة ( ثلاثة بنات وطفل).
وبلغ عدد ضحايا غاز أكسيد الكربون منذ بداية الشهر الحالي نحو 30 وفاة، وجرى إنقاذ أكثر من مئة حالة، مقابل 103 وفيات العام الماضي، بحسب بيانات جهاز الدفاع المدني.
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9 تعليقات
إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين
يجب تجنب استخدام الغاز في مكان أمن ..
اللهم اغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين..
بسبب الغاز يموت الآلاف سنويا اختناقا ..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم ارحمهم واغفر لهم يارب العالمين..
لابد عند الانتهاء من استخدام الغاز سواء للاستحمام او الطهي ان يبعد في امان لا تسمح بتسربه..
انا لله وانا اليه راجعون..
الغاز سائل خطير يجب اخذ الحيطة والحذر منه..