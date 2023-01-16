الجزائر.. وفاة عائلة من 6 أشخاص اختناقا بالغاز

2023-01-16 / 10:27
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هبة بريس - وكالات

أعلن جهاز الدفاع المدني في الجزائر، اليوم الإثنين، وفاة ستة أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بغاز أحادي اكسيد الكربون في منزلهم ببلدة الشراعبة في العاصمة الجزائرية.

وذكرت صحيفة “النهار” الجزائرية على موقعها الإلكتروني أن الضحايا هم شرطي وزوجته وأطفاله الأربعة ( ثلاثة بنات وطفل).

وبلغ عدد ضحايا غاز أكسيد الكربون منذ بداية الشهر الحالي نحو 30 وفاة، وجرى إنقاذ أكثر من مئة حالة، مقابل 103 وفيات العام الماضي، بحسب بيانات جهاز الدفاع المدني.

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‫9 تعليقات

  7. لابد عند الانتهاء من استخدام الغاز سواء للاستحمام او الطهي ان يبعد في امان لا تسمح بتسربه..

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