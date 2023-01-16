كريستيانو رونالدو قائد مباراة فريق النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان
هبة بريس - وكالات
منح رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو شارة قائد فريق “النصر والهلال” ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.
وظهر آل الشيخ في الفيديو وهو يمنح كريستيانو شارة قائد فريق النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان في المباراة المنتظرة يوم 19 يناير.
وعلق عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام” قائلا: “الوعد إن شاء الله يوم 19 يناير، لقاء فوق الخيال، ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف إن شاء الله”.
وتابع: “التشكيلة غدا بيعلنها المدرب وخالد، أتمنى يومها ننسى النصر والهلال ساعتين ونصير كلنا موسم الرياض، وبعد الساعتين نوقف الهدنة”.
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9 تعليقات
كريستيانو اسطورة كرة القدم كل النجاح والتوفيق..
كريستيانو رونالدو قدم الكثير ولا زال يقدم ..
يستحق قيادة الفريق ..
كريستيانو يبقى من افضل اللاعبين في العالم..
بالتوفيق والنجاح للنصر السعودي..
احسن مهاجم يبقى على الإطلاق كريستينا..
جميل هذه الالتفاتة الرائعة لصالح كريستيانو..
هنيئا لقائد النصر كريستيانو رونالدو..
كريستيانو سيقدم الافضل للنصر السعودي..