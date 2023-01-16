نيبال: لا أمل في العثور على ناجين بحادث الطائرة المنكوبة
هبة بريس - وكالات
أعلن مسؤول محلي رفيع المستوى في نبيال، أن الأمل بالعثور على ناجين في حادث تحطم الطائرة التي كانت تقل 72 شخصا “معدوم”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تيك باهادور ك.س. مسؤول منطقة تاكسي حيث تحطمت الطائرة الأحد “عثرنا حتى الآن على 68 جثة ونبحث عن أربع جثث اخرى (…) نصلي لحدوث معجزة. لكن الأمل بالعثور على أحياء معدوم”.
وكانت الطائرة في رحلة من كاتمندو إلى مدينة بوخارا السياحية قبل دقائق من هبوطها، وكان على متنها 72 شخصا، بينهم (68 راكبا من بينهم 15 أجنبيا و4 من أفراد الطاقم، ومن بينهم أيضا 3 رضع و3 أطفال.
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10 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة يارب العالمين..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم ارزقهم حسن الخاتمة واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحمهم..
انا لله وانا اليه راجعون غفر الله لهم وتجاوز عنهم..
قدر الله وما شاء فعل اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة..
اللهم اغفر لهم وارحمهم ..
انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم ارحمهم هم السابقون ونحن اللاحقون..